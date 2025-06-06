На Херсонщині армія РФ скинула вибухівку з дрона на авто швидкої: постраждали медики

Російська армія 6 червня атакувала з дрона карету "швидкої", яка їхала на виклик, постраждали двоє медиків.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "У Білозерській громаді росіяни атакували з дрона "швидку", яка їхала на виклик.

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Через скидання вибухівки з БпЛА постраждали двоє медичних працівників".

фото - херсонська ова

Деталі: У постраждалих – вибухові та черепно-мозкові травми й контузії, вони в лікарні.