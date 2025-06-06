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Понад 50 боїв відбулося за добу на Покровському напрямку – Генштаб

Тетяна ОлійникП'ятниця, 6 червня 2025, 23:17
Понад 50 боїв відбулося за добу на Покровському напрямку – Генштаб
Фото з Facebook-сторінки Генштабу ЗСУ

Від початку доби 6 червня на фронті відбулося 164 бойових зіткнення, з них 56 на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00

Дослівно: "За сьогодні противник, за уточненими даними, завдав одного масованого ракетного та 41 авіаційного удару, застосував при цьому 45 ракет та 77 керованих авіаційних бомб, залучив для ураження 1519 дронів-камікадзе, здійснив понад 4427 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував поблизу Вовчанська, Красного Першого та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку противник протягом дня чотири рази намагався просунутися до наших позицій у районах населених пунктів Загризове та Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку ворог 17 разів атакував у районах населених пунктів Зелена Долина, Греківка, Колодязі й у напрямках Нового Миру, Ольгівки, Рідкодуба, Вовчого Яру, Григорівки, Торського та Серебрянського лісництва.

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На Сіверському напрямку противник двічі атакував позиції Сил оборони в напрямку Серебрянки.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили вісім атак противника в районах Курдюмівки, Часового Яру та у бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог провів 12 наступальних дій на позиції наших військ у районах населених пунктів Диліївка, Клебан-Бик, Торецьк та у бік Олександро-Калинового, Русиного Яру, Степанівки і Яблунівки, два боєзіткнення триває до цього часу.

Від початку доби ворог 56 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Нова Полтавка, Єлизаветівка, Лисівка, Покровськ, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Горіхове, Надіївка, Новоукраїнка, Андріївка та у напрямках населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Полтавка, Промінь, Муравка, Олексіївка. Наразі триває п’ять боєзіткнень.

На Новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські воїни відбили 15 атак окупаційної армії.

На Гуляйпільському напрямку поблизу Малинівки та у бік Полтавки Сили оборони успішно відбили три ворожі атаки, дотепер триває ще два боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника у районі П’ятихаток та у напрямку Павлівки.

На Курському напрямку загалом за сьогодні російські окупанти здійснили 30 спроб просунутись уперед.

Генштаббойові діївійна
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