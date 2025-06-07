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У Бельгії вбили українку та її доньку, місце злочину підпалили – ЗМІ

Іван Д'яконовСубота, 7 червня 2025, 01:53
У Бельгії вбили українку та її доньку, місце злочину підпалили – ЗМІ
Фото: VRT

У місті Хасроде (Бельгія) в житловому будинку виявили мертвими двох українок – 46-річну жінку та її 6-річну доньку. Обидві жертви мали ножові поранення, а місце злочину було навмисно підпалене.

Джерело: бельгійський суспільний мовник VRT

Деталі: Згідно з повідомленням, трагедія сталася у п’ятницю вранці в будинку священника на вулиці Мілсестрат у місті Хасроде, неподалік від Ауд-Хеверле. Близько 9:30 пожежна служба отримала виклик про пожежу в будинку. На місці рятувальники виявили сильне задимлення з вікон квартири на першому поверсі. Пожежу вдалося локалізувати близько 

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Під час огляду помешкання було знайдено два тіла – жінки та її доньки. Мати на момент прибуття рятувальників уже була мертвою. Дитину реанімували, однак згодом вона померла від отриманих травм.

За даними слідства, обидві загиблі мали ножові поранення. За попередніми висновками експерта з пожежної експертизи, займання було навмисним. 

"Йдеться про українську родину, яка проживає в нашій країні вже три роки. Батько дівчинки досі воює на фронті в Україні. У жінки також був 16-річний син, який на момент пожежі перебував у школі. За ним наразі доглядають", – говориться в матеріалі.

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Прокуратура кваліфікує подію як подвійне вбивство.

вбивствоБельгія
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