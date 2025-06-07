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На іспанських Канарських островах викрили мережу контрабанди кокаїну – Європол

Олег Павлюк, Іван Д'яконовСубота, 7 червня 2025, 03:18
На іспанських Канарських островах викрили мережу контрабанди кокаїну – Європол
Фото: Європол

Під час масштабної операції, здійсненої в пʼятницю, 6 червня, за підтримки Європолу, було затримано майже 50 підозрюваних у причетності до мережі контрабанди кокаїну, що діяла на Канарських островах Іспанії.

Джерело: Європол, пише "Європейська правда"

Деталі: Після кількох місяців розслідування 3 червня правоохоронці заарештували 48 членів злочинного угруповання, яке ввозило кокаїн з Південної Америки до Європейського Союзу.

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Угруповання володіло 11 швидкісними катерами, які використовувалися для транспортування кокаїну в Атлантичному океані з суден на Канарські острови, де вантаж розподіляли й відправляли в Європу.

Злочинна мережа також використовувала складну систему шифрованого зв’язку, зокрема супутникові термінали, телефони, які важко відстежити, та власний код.

У межах слідчих дій були вилучені 3,8 тонни кокаїну, вилучені 69 транспортних засобів, зокрема майже 20 човнів та катерів, конфісковано шість об'єктів нерухомості і 100 тисяч євро готівкою

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Розслідування здійснили іспанські органи влади за участю правоохоронних органів Португалії, Колумбії, Великої Британії та США.

У березні повідомлялось, що біля Азорських островів португальські правоохоронці затримали напівзанурений підводний човен, який перевозив майже 6,5 тонни контрабандного кокаїну.

наркотикикриміналІспанія
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