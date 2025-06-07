Харків під масованою атакою: 40 вибухів, влучання в будинки і підприємство, є загиблі і поранені

У ніч на 7 червня російські окупаційні війська завдають по Харкову ударів ракетами, дронами і КАБами. Зафіксовані влучання по житловим будинкам і цивільному підприємстві. Наразі відомо про одного загиблого і 11 поранених, серед них діти. Вирують пожежі.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов

Пряма мова Терехова: "У місті серія вибухів. У Київському районі Харкова зафіксовано влучання БПЛА типу "Шахед" у цивільне підприємство. Унаслідок атаки виникла потужна пожежа".

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Деталі: Згодом міський голова повідомив про ще одне влучання – у центральній частині міста.

За інформацією кореспондентів "Суспільне", у Харкові пролунало щонайменше 14 вибухів.

Оновлено о 03:54. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про влучання шести російських БпЛА по території цивільного підприємства.

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"Також "прильоти" зафіксовано в Основянському районі. За попередньою інформацією, є постраждалі", – повідомив Синєгубов.

За повідомленням "Суспільне, в місті за годину пролунало близько 20 вибухів.

Пряма мова Терехова: "Харків під масованою комбінованою атакою з повітря. Понад десять "Шахедів" ударили по місту, є попередня інформація про кілька прильотів ракет та КАБів. Є попередні дані про постраждалих.

У Основ’янському районі зафіксовано влучання в багатоповерховий житловий будинок. Є пожежа".

Оновлено о 04:12. За інформацією Синєгубова наразі відомо про трьох постраждалих внаслідок "прильотів" ворожого БпЛА в Основ'янському районі Харкова.

"Серед постраждалих 1,5-місячна дитина", – повідомив Синєгубов.

Пряма мова Терехова: "У житловому будинку в центрі міста горять квартири з 6-го по 9-й поверх. За попередньою інформацією, під завалами у квартирах знаходяться люди".

Оновлено о 04:40. За оновленою інформацією від міського голови, кількість постраждалих зросла до шести.

За словами Терехова, Харків переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни.

Пряма мова Терехова: "Станом на цю хвилину за півтори години у місті пролунало щонайменше 40 вибухів. Ворог завдає ударів одночасно ракетами, "Шахедами" та керованими авіабомбами".

Оновлено о 04:52. Кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до семи.

За даними Повітряних сил, атака російських БпЛА на Харків продовжується.

Оновлено о 05:17. Синєгубов повідомив, що внаслідок удару ворожого БпЛА по Київському району Харкова постраждали троє людей.

За словами Терехова, один дрон влучив у приватний будинок, інший – по території вищого навчального закладу.

Пряма мова Терехова: Внаслідок влучання по приватному будинку у Київському районі одна людина загинула, ще одна поранена".

Деталі: Згодом очільник ОВА повідомив, що серед постраждалих у Київському районі – 14-річна дівчинка.