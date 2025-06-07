Масована атака на Харків: троє людей загинули, 17 поранених, масштабні руйнування

У ніч на 7 червня російські війська завдали масованого удару по Харкову з використанням дронів-камікадзе, керованих авіабомб та ракет. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще 17 отримали поранення, серед них – двоє дітей.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов

Деталі: За словами Синєгубова, ворог атакував місто 53 безпілотниками типу "Шахед", чотирма керованими авіаційними бомбами та однією ракетою. Постраждали Київський та Основ’янський райони Харкова.

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У Київському районі росіяни били по цивільному підприємству.

Пряма мова Синєгубова: "Попередньо, внаслідок влучання 40 БпЛА, 4 КАБ та 1 ракети по території цивільного підприємства спалахнула пожежа на площі 10 тисяч кв. м. Зафіксовано влучання в чотири будівлі цеху. Під завали можуть знаходитися люди.

Деталі: У Основ’янському районі безпілотник влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Вогонь охопив 12 квартир на сьомому, восьмому та дев’ятому поверхах – загальна площа займання склала 600 кв. м. З-під завалів рятувальники дістали жінку, якій надають медичну допомогу. Окрім того, згоріли два автомобілі.

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Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

За інформацією міського голови, внаслідок російської атаки в Основ’янському районі загинули троє людей, ще 17 отримали поранення.

Пряма мова Терехова: "За попередніми даними, внаслідок терористичного обстрілу Харкова, на дану хвилину зафіксовано пошкодження 18 багатоквартирних будинків (у трьох з них пошкоджено конструктив) та 13 приватних обійсть".

Деталі: Також на околиці Харкова внаслідок влучання трьох "Шахедів" в покинуту будівлю коровника та пʼяти БпЛА на відкриту територію – спалахнула пожежа.