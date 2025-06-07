Окупанти обстріляли Херсон: вбито подружжя, двоє людей поранені, пошкоджено багатоповерхівки

У ніч на 7 червня російські війська обстріляли Херсон. Внаслідок атаки загинули двоє мирних жителів, ще двоє дістали поранення, пошкоджено житлові багатоповерхівки.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська ОВА

Пряма мова: "Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки – пошкоджено дві багатоповерхівки. На жаль, внаслідок обстрілу загинуло подружжя – 56-річний чоловік та 54-річна жінка".

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Деталі: Крім того, вранці російські війська завдали удару з безпілотника по цивільному автомобілю в Дніпровському районі міста. Внаслідок атаки двоє людей дістали поранення.

Дослівно ОВА: "65-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму, поранення голови, шиї, грудної клітини та передпліччя. У 60-річної жінки – поранення руки та ключиці".