Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти обстріляли Херсон: вбито подружжя, двоє людей поранені, пошкоджено багатоповерхівки

Іван Д'яконовСубота, 7 червня 2025, 07:47
Окупанти обстріляли Херсон: вбито подружжя, двоє людей поранені, пошкоджено багатоповерхівки
ілюстративне фото: Getty Images

У ніч на 7 червня російські війська обстріляли Херсон. Внаслідок атаки загинули двоє мирних жителів, ще двоє дістали поранення, пошкоджено житлові багатоповерхівки.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська ОВА

Пряма мова: "Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки – пошкоджено дві багатоповерхівки. На жаль, внаслідок обстрілу загинуло подружжя – 56-річний чоловік та 54-річна жінка".

Реклама:

Деталі: Крім того, вранці російські війська завдали удару з безпілотника по цивільному автомобілю в Дніпровському районі міста. Внаслідок атаки двоє людей дістали поранення.

Дослівно ОВА: "65-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму, поранення голови, шиї, грудної клітини та передпліччя. У 60-річної жінки – поранення руки та ключиці".

жертвиХерсон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ФотоМасована атака на Харків: троє людей загинули, 17 поранених, масштабні руйнування
Понад 50 боїв відбулося за добу на Покровському напрямку – Генштаб
У Зеленського розраховують на його зустріч із Трампом на полях саміту G7
WSJ: У Трампа намагаються послабити законопроєкт Грема із "розгромними" санкціями проти Росії
Рух червоною лінією метро Києва відновили
Росія поширила фейк про початок обміну і спекулює на чутливій темі – Коордштаб
Усі новини...
жертви
Масована атака на Харків: троє людей загинули, 17 поранених, масштабні руйнування
У Луцьку завершено рятувальні роботи після російської атаки: двоє загиблих, 30 поранених
У Києві та Тернополі зросла кількість постраждалих у результаті нічної атаки РФ
Останні новини
10:40
фотоУ Бельгії вбили дружину та доньку українського військового
10:23
Дива футболу по-канадськи: найсильніша в історії збірна, зірки-іммігранти і чемпіонат, де багато українців
10:22
фотоНа Донеччині – знову понад 10 цивільних пораненими та вбитими
10:04
Китай погодився відновити постачання рідкісноземельних мінералів до США – Трамп
09:55
Зеленський про операцію "Павутина": Я хотів використовувати лише нашу зброю
09:42
Трамп порадів рішенням суду, яке дозволяє обмежити доступ до нього журналістам AP
09:30
Глава Міноборони Франції анонсував виробництво дронів в Україні
09:12
Планували одружитися: у Луцьку внаслідок російської атаки загинула молода пара
09:08
Росія атакувала 215 БПЛА та ракетами – ПС
08:45
Балтійські країни виступили із заявою на підтримку членства України в ЄС і НАТО
Усі новини...
Реклама:
Реклама: