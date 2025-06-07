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У війні проти України РФ втратила ще 1120 військових – Генштаб

Іван Д'яконовСубота, 7 червня 2025, 08:05
У війні проти України РФ втратила ще 1120 військових – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони вбили та поранили 1 120 російських загарбників, загальні втрати ворога у війні склали 995 030 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 07.06.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 995 030 (+1 120) осіб,
  • танків ‒ 10 904 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22 737 (+52) од,
  • артилерійських систем – 28 850 (+56) од,
  • РСЗВ – 1 410 (+4) од,
  • засобів ППО ‒ 1 181 (+1) од,
  • гелікоптерів – 337 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39 493 (+300) од,
  • Крилатих ракет – 3 308 (+37) од,
  • спеціальної техніка ‒ 3 908 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51 079 (+166) од.

Дані уточнюються.

втрати у війніГенштабросійсько-українська війна
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