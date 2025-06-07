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У Дніпрі через російську атаку поранені двоє жінок та пошкоджена інфраструктура

Роман ПетренкоСубота, 7 червня 2025, 08:28
У Дніпрі через російську атаку поранені двоє жінок та пошкоджена інфраструктура
усі фото: ОВА

Уночі Дніпропетровська область була комбіновано атакована росіянами – ракетами та БПЛА, унаслідок чого постраждали жінки 45 та 88 років.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

Деталі: У місті пошкоджені інфраструктура, підприємство, навчальний заклад і декілька десятків гаражів. Зайнялася автівка, ще три – побиті, у багатоповерхівках потрощені вікна.

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Гучно було також у Павлограді. Там понівечені підприємство та багатоквартирні будинки. Вогнем охопило машини – 9 авто знищено.

 

Зранку противник поновив удари по Нікопольщині. Скерував fpv-дрони й важку артилерію на райцентр та Марганецьку громаду.

У Нікополі пошкоджена дев'ятиповерхівка.

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Зазначається, що над областю збили 6 ракет противника та 27 БпЛА.

Дніпрообстріл
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