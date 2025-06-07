Росія атакувала 215 БПЛА та ракетами – ПС

У ніч на 7 червня противник атакував 215 засобами повітряного нападу, з них, за даними Повітряних сил, було знешкоджено 174.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: ПС пишуть, що окупанти атакували 206 БПЛА, двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, шістьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та крилатою ракетою Іскандер-К.

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Повітряні сили повідомляють про знешкодження 87 ворожих БпЛА типу Shahed, ще 80 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Також збиті або "локаційно втрачені" ще 6 ракет Х-59/69 та Іскандер-К.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, ще у 7 локаціях – падіння уламків.