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Глава Міноборони Франції анонсував виробництво дронів в Україні

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоСубота, 7 червня 2025, 09:30
Глава Міноборони Франції анонсував виробництво дронів в Україні
БпЛА. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО УКРОБОРОНПРОМУ

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що французький автовиробник у співпраці з оборонним підприємством запустить виробництво безпілотників в Україні.

Джерело: Le Monde, "Європейська правда"

Деталі: Французькі автомобільні та оборонні компанії вироблятимуть дрони на українській території. Лекорню вважає це "взаємовигідним" партнерством з Києвом.

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"Ми запускаємо абсолютно нове партнерство, в межах якого велика французька автомобільна компанія об'єднає зусилля з французьким оборонним малим або середнім підприємством, щоб створити виробничі лінії в Україні для виготовлення дронів", – заявив глава оборонного відомства країни.

Він не уточнив тип дронів, однак зазначив, що вони призначатимуться для Збройних Сил України. Також Лекорню зауважив, що ці дрони будуть доступними й для збройних сил його країни, аби вони "мали постійну тактичну й оперативну підготовку, що відповідає реаліям" війни в Україні.

За його словами, Україна надаватиме зворотний зв’язок щодо використання цих дронів у бойових умовах.

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"Немає потреби просити французьких громадян працювати на виробничій лінії в Україні", – підкреслив Лекорню. 

Він додав, що українці "кращі за нас у розробці дронів і, головне, у формуванні доктрини їхнього застосування".

Зазначимо, 5 червня міністри оборони України та Франції під час зустрічі у Брюсселі обговорили можливості спільного виробництва зброї для потреб українських Сил оборони.

А на 28-й зустрічі у форматі "Рамштайн", що відбулася у штаб-квартирі НАТО, Україна та держави партнери домовилися про створення механізму оборонного виробництва.

безпілотникизброядопомога Україні
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