На Донеччині – знову понад 10 цивільних пораненими та вбитими
Субота, 7 червня 2025, 10:22
За 6 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини, у Покровську і Мирнограді, а також 9 поранили.
Джерело: Донецька ОВА
Деталі: Зокрема, у Покровську також 1 людина поранена.
Реклама:
Уточнюється, що у Мирнограді окрім загиблої ще 5 поранених, пошкоджено 13 будівель.
У Новому Донбасі Добропільської громади поранено 1 людину, пошкоджено авто.
Ще одна людина дістала поранення у Сіверську.
РЕКЛАМА:
Окрім того, у Костянтинівці поранено 1 людину, пошкоджено 13 будівель і авто.