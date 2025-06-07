На Донеччині – знову понад 10 цивільних пораненими та вбитими

За 6 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини, у Покровську і Мирнограді, а також 9 поранили.

Джерело: Донецька ОВА

Деталі: Зокрема, у Покровську також 1 людина поранена.

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Уточнюється, що у Мирнограді окрім загиблої ще 5 поранених, пошкоджено 13 будівель.

У Новому Донбасі Добропільської громади поранено 1 людину, пошкоджено авто.

Ще одна людина дістала поранення у Сіверську.

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Окрім того, у Костянтинівці поранено 1 людину, пошкоджено 13 будівель і авто.