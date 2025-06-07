Трамп ще не вирішив, чи застосує "дуже сильні" санкції проти Росії

Американський президент Дональд Трамп заявив, що застосує додаткові санкції проти Росії "за потреби".

Джерело: Трамп під час спілкування з журналістом на борту Air Force One, "Європейська правда"

Деталі: Трамп запевнив: якщо "він вирішить", що Росія "не збирається укладати угоду або зупиняти кровопролиття" – тоді введе додаткові санкції.

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Він зазначив, що сенатори, багато з яких підписали законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, залишають рішення за ним.

"Я з ними про це не говорив. У них є законопроєкт – рішення буде за мною, це мій вибір. Вони зробили це саме так, і це заощадить багато часу, якщо так і буде. Тож мене це влаштовує. Я ще не вирішив, чи застосую його. Це дуже сильний законопроєкт", – додав Трамп.

Нагадаємо, сенатори Річард Блументаль (демократ) і Ліндсі Грем (республіканець) разом з 80 співавторами подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я, зокрема запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

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Підтримка цих санкцій є і в Палаті представників.

Водночас речниця Білого дому Керолайн Левітт дала зрозуміти, що саме Трамп ухвалюватиме остаточне рішення щодо потенційного посилення санкцій проти Росії.

Також ЗМІ писали, що адміністрація Трампа закликала Грема помʼякшити санкційні заходи проти Росії у законопроєкті, який має переважну підтримку в Сенаті.