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У морі в Затоці двоє людей загинули, підірвавшись на міні

Роман ПетренкоСубота, 7 червня 2025, 14:11
У морі в Затоці двоє людей загинули, підірвавшись на міні
ілюстративне фото: zatoka travel

Вранці 7 червня двоє людей загинули внаслідок підриву міни в курортній Затоці Одеської області.

Джерело: "Думская" з посиланням на правоохоронців, Нацполіція Одещини

Деталі: У соцмережах публікують фотографію з пляжу, на якій видно лежачу людину і натовп біля неї.

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Оновлено: Згодом поліція підтвердила інформацію про загибель двох людей.

Попередньо встановлено, що під час купання у морі в результаті вибуху невідомого предмета загинули двоє чоловіків.

Поліція нагадує, що за правилами режиму воєнного стану заборонено виходити на пляжні ділянки Одещини та заходити у воду.

Одеська областьмінуванняЧорне море
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