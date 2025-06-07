У морі в Затоці двоє людей загинули, підірвавшись на міні
Субота, 7 червня 2025, 14:11
Вранці 7 червня двоє людей загинули внаслідок підриву міни в курортній Затоці Одеської області.
Джерело: "Думская" з посиланням на правоохоронців, Нацполіція Одещини
Деталі: У соцмережах публікують фотографію з пляжу, на якій видно лежачу людину і натовп біля неї.
Реклама:
Оновлено: Згодом поліція підтвердила інформацію про загибель двох людей.
Попередньо встановлено, що під час купання у морі в результаті вибуху невідомого предмета загинули двоє чоловіків.
Поліція нагадує, що за правилами режиму воєнного стану заборонено виходити на пляжні ділянки Одещини та заходити у воду.