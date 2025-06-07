У морі в Затоці двоє людей загинули, підірвавшись на міні

Вранці 7 червня двоє людей загинули внаслідок підриву міни в курортній Затоці Одеської області.

Джерело: "Думская" з посиланням на правоохоронців, Нацполіція Одещини

Деталі: У соцмережах публікують фотографію з пляжу, на якій видно лежачу людину і натовп біля неї.

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Оновлено: Згодом поліція підтвердила інформацію про загибель двох людей.

Попередньо встановлено, що під час купання у морі в результаті вибуху невідомого предмета загинули двоє чоловіків.

Поліція нагадує, що за правилами режиму воєнного стану заборонено виходити на пляжні ділянки Одещини та заходити у воду.