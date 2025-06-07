Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на $25,5 млн
Міністр оборони Канади Девід Дж. Макгінті повідомив про нову військову допомогу Україні на суму понад 35 мільйонів канадських доларів (близько $25,5 млн).
Джерело: заява пресслужби Міноборони Канади, пише "Європейська правда"
Деталі: За словами міністра, 30 млн канадських доларів будуть витрачені на – на бронетранспортери Coyote та Bison, а також нове обладнання й боєприпаси від канадських компаній.
Це доповнення до попередньої передачі 64 бронемашин Coyote, які прибули в Україну в грудні 2024 року.
Інших 5 млн канадських доларів підуть на комплекти радіоелектронної боротьби від канадської оборонної промисловості.
Свою заяву міністр оборони Канади зробив на 28-му засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".
Передісторія:
-
На 28-й зустрічі у форматі "Рамштайн", що відбулася у штаб-квартирі НАТО, Україна та держави партнери домовилися про створення механізму оборонного виробництва.
-
Міністр оборони США вперше проігнорував "Рамштайн-зустріч".