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Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на $25,5 млн

Уляна Кричковська, Ольга КацімонСубота, 7 червня 2025, 14:19
David McGuinty/Х

Міністр оборони Канади Девід Дж. Макгінті повідомив про нову військову допомогу Україні на суму понад 35 мільйонів канадських доларів (близько $25,5 млн).

Джерело: заява пресслужби Міноборони Канади, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами міністра, 30 млн канадських доларів будуть витрачені на – на бронетранспортери Coyote та Bison, а також нове обладнання й боєприпаси від канадських компаній.

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Це доповнення до попередньої передачі 64 бронемашин Coyote, які прибули в Україну в грудні 2024 року.

Інших 5 млн канадських доларів підуть на комплекти радіоелектронної боротьби від канадської оборонної промисловості.

Свою заяву міністр оборони Канади зробив на 28-му засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

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Передісторія:

Канадазброядопомога УкраїніРамштайн
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