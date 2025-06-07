У МЗС відреагували на вбивство у Бельгії дружини та доньки українського військового

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив посольству України в Бельгії тримати на особливому контролі справу щодо ймовірного вбивства в бельгійському місті Хасроде двох громадянок України – матері та її 6-річної доньки.

Джерело: пресслужба МЗС у коментарі журналістам, пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Консульські співробітники вже перебувають на контакті з рідними загиблих та представниками місцевої поліції та прокуратури. Тіла двох жертв були виявлені під час гасіння пожежі в одному з будинків.

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"Обставини загибелі та причини інциденту встановлюються. Прокуратура міста Льовен відкрила кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Українські дипломати продовжать надавати необхідну консульську допомогу та інформувати громадськість про перебіг розслідування", – йдеться в повідомленні.

Що передувало: В місті Хасроде в будинку знайдено мертвими українок: 46-річну мати та її 6-річну доньку, в обох жертв були ножові поранення, місце злочину було підпалено.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом подвійного вбивства. Чоловік загиблої наразі воює в Україні.

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Минулого року у Німеччині вбили двох громадян України, чоловіки 1987 та 2001 років народження. Як виявилося пізніше – вони були військовослужбовцями, що відновлювалися у Баварії після поранень. 57-річному росіянину, затриманому після цього злочину, обрали запобіжний захід.