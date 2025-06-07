Павел: Треба зробити все, щоб війна в Україні закінчилася і не дійшла до Чехії

Президент Чехії Петр Павел заявив, що необхідно зробити все можливе для завершення війни в Україні та запобігти поширенню війни на Чеську Республіку.

Джерело: Павел у суботу біля пам'ятників у Шумавських горах, вшановуючи пам'ять американських солдатів, полеглих у Другій світовій війні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny

Деталі: Павел вшанував пам'ять солдатів США у двох вимерлих шумавських селах – Журжі та Грубергу. 5 і 6 травня 1945 року у віддалених місцях між Гартманіце і Желєзною Рудою відбулися одні з останніх боїв.

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За його словами, озираючись назад, розумієш, наскільки абсурдною була ситуація, коли до офіційного завершення війни залишалися лічені дні, а стільки молодих людей загинуло безглуздо.

"І, на жаль, це відбувається і сьогодні", – сказав він. І саме тому, за словами президента Чехії, потрібно жити з тим, що мир не є безкоштовним, він не є автоматичним, і про нього треба дбати вже сьогодні.

Пряма мова: "І якщо сьогодні в Україні йде війна, і люди гинуть так само безглуздо, так само абсурдно, як це було тут, з причин, які багато хто з нас навіть не розуміє, саме тому ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб не тільки закінчити війну в Україні, але й не допустити, щоб вона дійшла до нас, як це було в минулому".

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Деталі: У Грубергу він додав, що добре пам'ятати, що призвело до початку Другої світової війни в 1930-х роках.

"Якщо ми не будемо достатньо уважними, якщо ми вчасно не відреагуємо на ці сигнали, то, можливо, наші наступники будуть дивуватися, як це можливо, що ми не бачили, як це сталося. Так само, як ми можемо дивуватися сьогодні, коли дивимося на 1930-ті роки і запитуємо себе, як це можливо, що вони не бачили цього тоді", – сказав Павел.

Що передувало: Комісар ЄС із питань оборони Андрюс Кубілюс поділяє оцінку західних розвідок, що напад Росії на держави Євросоюзу може статись протягом наступних кількох років.

А нещодавня оцінка Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.