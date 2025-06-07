WP: Команда Маска під'єднала Білий дім до Starlink без узгодження з фахівцями

За даними The Washington Post, команда Ілона Маска в Департаменті ефективності державного апарату (DOGE) проігнорувала експертів з комунікацій Білого дому під час під'єднання будівлі до інтернет-сервісу Starlink.

Джерело: The Washington Post із посиланням на три джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами джерел, люди, які керують системами зв'язку Білого дому, не були проінформовані заздалегідь, коли представники DOGE в лютому піднялися на дах сусідньої будівлі Адміністрації президента Ейзенхауера, щоб встановити термінал, який з'єднує користувачів комплексу з супутниками Starlink, що належать приватній ракетній компанії Маска SpaceX.

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За словами співрозмовників, ті, хто керує системами, не могли контролювати такі з'єднання, щоб запобігти витоку конфіденційної інформації з комплексу або проникненню хакерів.

Не вдалося перевірити, чи залишився термінал на даху встановленим і чи зміниться щось тепер, коли Маск відійшов від уряду.

У лютому на телефонах Білого дому з'явилася мережа WiFi "Starlink Guest", яка, за словами людей, просила користувачів ввести лише пароль, а не ім'я користувача або іншу форму автентифікації. Ця мережа WiFi все ще з'являлася на телефонах відвідувачів Білого дому цього тижня.

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Білий дім переадресував питання до Секретної служби США, яка заявила, що не може обговорювати конкретні технологічні системи з міркувань безпеки.

"Ми знали про наміри DOGE покращити доступ до Інтернету в кампусі і не вважаємо це питання інцидентом або порушенням безпеки", – заявив речник Секретної служби Ентоні Гугліельмі.

Традиційно в Білому домі особисті телефони в гостьових мережах WiFi потребують імен і паролів, які відстежуються і закінчуються через тиждень. Взаємодія співробітників із зовнішнім світом "дуже ретельно відстежується", причому ідентифікатори пристроїв і час всіх передач записуються, сказав один з тих, хто залишив уряд після встановлення Starlink.

"Starlink нічого не вимагає. Він дозволяє передавати дані без будь-якого запису або відстеження", – сказав співрозмовник.

Деякі колишні посадовці Білого дому звернулися до демократів у Комітеті з нагляду Палати представників зі своїми побоюваннями, але члени Комітету не отримали відповідей на свої запитання про Starlink, сказав представник цих демократів.

Встановлення Starlink на даху, про яке спочатку повідомила газета New York Times, викликало протистояння між співробітниками DOGE і Секретною службою. Про протидію з боку співробітників Білого дому раніше не повідомлялося.

Що передувало: Попередній радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волц втратив посаду після скандалу з додаванням журналіста в чат месенджера Signal, де обговорювались військові удари по Ємену.

А міністр оборони США Піт Гегсет використовував додаток Signal набагато ширше для ведення офіційних справ Пентагону, ніж це було відомо раніше.