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Новообраний президент Польщі заявив, що "на даний момент" проти вступу України до ЄС

Катерина ТищенкоСубота, 7 червня 2025, 21:47
Новообраний президент Польщі заявив, що на даний момент проти вступу України до ЄС
Кароль Навроцький, фото AFP via Getty Images

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що на даний момент не підтримує вступ України до Європейського Союзу.

Джерело: Навроцький в інтерв'ю угорському виданню Mandiner

Деталі: Переможця польських президентських виборів запитали про його ставлення до ідеї прийняти Україну до ЄС за прискореною процедурою.

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"На даний момент я проти вступу України до Європейського Союзу", – сказав він.

Водночас Навроцький зазначив, що Польща повинна "підтримувати Україну зі стратегічної та геополітичної точки зору".

Він додав, що для нього і для всього регіону найбільшою загрозою є РФ.

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"Це постімперська, неокомуністична держава на чолі з Володимиром Путіним, воєнним злочинцем. Я дуже критично ставлюся до Російської Федерації, де мене, до речі, переслідують як президента Інституту національної пам'яті. Мені загрожує п'ять років ув'язнення у в'язниці", - сказав Навроцький.

Пряма мова: "З одного боку, ми повинні підтримувати Україну в її конфлікті з Російською Федерацією, але Україна повинна розуміти, що інші країни, включаючи Польщу та Угорщину, та інші європейські країни, мають свої інтереси.

Наприклад, Польща має такий інтерес до ексгумації волинських жертв. Під час кампанії я не погоджувався, і як президент, не погоджуся на недобросовісну конкуренцію з Україною за польське сільське господарство чи логістичний сектор. Нам потрібно досягти компромісу та консенсусу з цих питань. Я бачу Україну як країну, яка, хоча й дуже мужньо захищається від Російської Федерації, також повинна поважати інтереси інших країн, які в іншому підтримують Україну".

Що передувало: У другому турі виборів президента Польщі, за підсумками підрахунку бюлетенів зі 100% виборчих дільниць, підтримуваний правою опозицією Кароль Навроцький набрав 50,89% голосів, а його суперник Рафал Тшасковський – 49,11%.

Навроцький офіційно має вступити на посаду 6 серпня.

У січні тоді ще кандидат у президенти Навроцький заявляв, що не бачить Україну "ні в ЄС, ні в НАТО". Українське зовнішньополітичне відомство тоді відкинуло заяви Навроцького про майбутнє України в ЄС і НАТО як "тенденційні та маніпулятивні".

Детальніше про вибори у Польщі читайте тут: Польський Трамп: які проблеми та виклики несе перемога Кароля Навроцького.

ПольщаЄС
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