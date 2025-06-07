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Колишній бойовий медик заявив, що попри право на відстрочку його 3 дні утримували в ТЦК

Катерина ТищенкоСубота, 7 червня 2025, 22:53
Колишній бойовий медик заявив, що попри право на відстрочку його 3 дні утримували в ТЦК
Роман Замрій і Валерій Залужний у січні 2024 року, фото з Facebook Замрія

Колишній бойовий медик Роман Замрій ("Йода") заявив, що його незаконно затримали представники ТЦК у Чернівецькій області, незважаючи на наявність права на відстрочку, і утримували 3 дні.

Джерело: Замрій у Facebook

Деталі: Медик розповів, що увечері 4 червня на блокпосту в Чернівецькій області поблизу Хотина його документи взяв на перевірку представник ТЦК, після чого сів у автомобіль Замрія й попросив підвезти його до будівлі ТЦК.

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"На порозі військомату він попросив телефон, щоб занести туди дані, куди переслати фотографії (документів про наявність права на відтермінування – ред.), але одразу забрав телефон і зник. Цього працівника я більше ніколи не бачив. Вийшов офіцер і сказав, що повезе на ВЛК, поки вони розглядають моє право на відтермінування, при чому повторював, що все добре, просто проведуть ВЛК і віддадуть документи, бо підстави їм достатні", – пише Замрій.

За його словами, ВЛК "було цирком".

Він зазначив, що після цього його "привезли вночі в кімнату, вікно якої виходить на якийсь темнющий склад і на ньому решітка", а двері зачинені зовні на замок.

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На зауваження, що фото документів, які дають право на відтермінування, є в його телефоні, Замрію кілька днів відповідали, що "немає телефону, отже немає документів".

Замрій розповів, що його та двох співкамерників певний час тримали без їжі та води, а згодом повезли автобусом до військової частини.

Згодом їх зустрів офіцер військової частини, який обурився поводженням представників Чернівецького ТЦК, які забрали телефон і хотіли мобілізувати людину, яка має право на відтермінування.

"Я зауважу, що не всі ТЦК такі. Дякую Богові, що далеко не всі. Ці слова: "Я спробую, почекай, я передзвоню" досі лунають в моїй голові! Це нишпорення по кишеням, щоб нагодувати нас через більше ніж добу без їжі і води! Це щире враження від працівника ТЦК: "Цього не може бути, вони всі ....". Є нормальні люди", – додав медик.

За його словами, "ніщо не відрізняло тих 3 дні від полону в Росії".

"Дякую, хоч мене не били, бо майора на моїх очах били. Я не все написав, що хотів, бо ми без мобілізації програємо війну і всі загинемо… Не в мобілізації справа, а в ваших методах", – зазначив Замрій.

Довідково: Як писали Суспільне і Радіо Свобода, Замрій врятував щонайменше 700 українських солдатів на передовій. На фронт вирушив уперше добровольцем ще у 2014 році. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну теж пройшов низку гарячих точок: від Херсона до Бахмута, був начальником медичної служби.

У липні 2023 року повернувся з передової в сімейну медицину. Зазначалося, що Роман сам виховує трьох дітей.

Указом президента від 22 січня 2024 року був нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

ТЦКмобілізаціямедицина
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