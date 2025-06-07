Генштаб: Росіяни 55 разів атакували на Покровському напрямку і майже 30 – на Курському
На фронті від початку доби відбулося 155 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку зафіксовано 55 ворожих атак, на Курському – 29.
Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину
Деталі: На Покровському напрямку загарбники 55 разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка, Новоукраїнка та Андріївка. Сили оборони відбили 51 атаку, ще чотири бойових зіткнення тривають.
Лише на цьому напрямку українські воїни знешкодили 317 окупантів, з них 179 — безповоротно. Знищено танк, дві бойові броньовані машини, 11 автомобілів, 37 мотоциклів, 21 БпЛА, супутниковий термінал та генератор; окрім цього, пошкоджено п’ять автомобілів та три артилерійські системи окупанта.
На Курському напрямку українські воїни відбили 28 атак, одне бойове зіткнення ще триває.
На Новопавлівському напрямку в суботу відбулось 19 боєзіткнень, з яких п’ять тривають.
На Лиманському напрямку протягом доби зафіксовано 18 атак в районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та Білогорівка. До цього часу точиться одне боєзіткнення.
На Краматорському напрямку сталося 10 бойових зіткнень у районі Часового Яру, Маркового та в напрямку Білої Гори й Предтечиного. Дотепер триває одна ворожа атака.
На Торецькому напрямку оборонці відбили 10 атак військ агресора поблизу Торецька та в бік Диліївки і Яблунівки, ще один бій триває.
На Харківському напрямку захисники відбили атаку ворога поблизу Вовчанська. Ворог завдав авіаудару КАБами по місту Харків.
На Куп’янському напрямку противник здійснив спробу штурму в районі Степової Новоселівки, успіху не мав.
На Гуляйпільському напрямку сили оборони успішно зупинили одну спробу просування противника поблизу Малинівки. Бої не вщухають.
На Оріхівському напрямку захисники зупинили просування ворожих військ в бік Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві марні спроби наступу.