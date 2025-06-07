Генштаб: Росіяни 55 разів атакували на Покровському напрямку і майже 30 – на Курському

На фронті від початку доби відбулося 155 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку зафіксовано 55 ворожих атак, на Курському – 29.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: На Покровському напрямку загарбники 55 разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка, Новоукраїнка та Андріївка. Сили оборони відбили 51 атаку, ще чотири бойових зіткнення тривають.

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Лише на цьому напрямку українські воїни знешкодили 317 окупантів, з них 179 — безповоротно. Знищено танк, дві бойові броньовані машини, 11 автомобілів, 37 мотоциклів, 21 БпЛА, супутниковий термінал та генератор; окрім цього, пошкоджено п’ять автомобілів та три артилерійські системи окупанта.

На Курському напрямку українські воїни відбили 28 атак, одне бойове зіткнення ще триває.

На Новопавлівському напрямку в суботу відбулось 19 боєзіткнень, з яких п’ять тривають.

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На Лиманському напрямку протягом доби зафіксовано 18 атак в районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та Білогорівка. До цього часу точиться одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку сталося 10 бойових зіткнень у районі Часового Яру, Маркового та в напрямку Білої Гори й Предтечиного. Дотепер триває одна ворожа атака.

На Торецькому напрямку оборонці відбили 10 атак військ агресора поблизу Торецька та в бік Диліївки і Яблунівки, ще один бій триває.

На Харківському напрямку захисники відбили атаку ворога поблизу Вовчанська. Ворог завдав авіаудару КАБами по місту Харків.

На Куп’янському напрямку противник здійснив спробу штурму в районі Степової Новоселівки, успіху не мав.

На Гуляйпільському напрямку сили оборони успішно зупинили одну спробу просування противника поблизу Малинівки. Бої не вщухають.

На Оріхівському напрямку захисники зупинили просування ворожих військ в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві марні спроби наступу.