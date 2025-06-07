На Дніпропетровщині та Херсонщині є загиблі через російські атаки

На Дніпропетровщині через атаку російськими КАБами загинув місцевий житель, на Херсонщині в Білозерці через обстріл загинула жінка, постраждали ще двоє людей.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Лисака: "Сумна звістка з Межівської громади Синельниківщини. Там, через атаку росіян КАБами, загинув місцевий…

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Серед пошкоджень – 5 приватних будинків і дитячий садок".

Пряма мова Прокудіна: "Годину тому російська армія вдарила з артилерії по Білозерці. На жаль, внаслідок обстрілу травми, несумісні з життям, отримала 72-річна жінка, яка в момент удару перебувала в будинку…

Також через атаку постраждали двоє людей. Вибухові та черепно-мозкові травми й контузії дістали 49-річний чоловік та 57-річна жінка. Крім того, в потерпілого — уламкові поранення голови, тулуба, рук та ніг. Бригада "екстренки" надала обом допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовились".