Точицький попередив про фейковий документ про нібито призупинення ексгумації загиблих поляків

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький повідомив про фальшивий документ, поширений в інтернеті як лист за його підписом.

Джерело: Точицький у Facebook

Пряма мова Точицького: "Соціальними мережами і серед польської аудиторії шириться інформація про нібито рішення Міністерства культури та стратегічних комунікацій України призупинити пошукові та ексгумацінйні роботи в селі Садове (колишнє Пужники) Тернопільської області.

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Ця інформація, яка викладена нібито в листі за моїм підписом, є фейком, спрямованим на підрив історичного конструктивного діалогу між Україною та Польщею".

Деталі: Точицький нагадав, що польовий етап пошукових та ексгумаційних робіт у Пужниках був успішно завершений 10 травня 2025 року.

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Він додав: "Польська сторона назвала цей процес історичним та дипломатичним проривом".

Пряма мова Точицького: "Наголошую – ми є і залишаємся відданими демократичним і християнським цінностям, і ми будемо надалі гідно вшановувати памʼять українців та поляків.

Також очікуємо на оперативну реакцію Міністерства культури Польщі, а також мого друга і колеги міністерки Ганни Врублевської".