Точицький попередив про фейковий документ про нібито призупинення ексгумації загиблих поляків
Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький повідомив про фальшивий документ, поширений в інтернеті як лист за його підписом.
Джерело: Точицький у Facebook
Пряма мова Точицького: "Соціальними мережами і серед польської аудиторії шириться інформація про нібито рішення Міністерства культури та стратегічних комунікацій України призупинити пошукові та ексгумацінйні роботи в селі Садове (колишнє Пужники) Тернопільської області.
Ця інформація, яка викладена нібито в листі за моїм підписом, є фейком, спрямованим на підрив історичного конструктивного діалогу між Україною та Польщею".
Деталі: Точицький нагадав, що польовий етап пошукових та ексгумаційних робіт у Пужниках був успішно завершений 10 травня 2025 року.
Він додав: "Польська сторона назвала цей процес історичним та дипломатичним проривом".
Пряма мова Точицького: "Наголошую – ми є і залишаємся відданими демократичним і християнським цінностям, і ми будемо надалі гідно вшановувати памʼять українців та поляків.
Також очікуємо на оперативну реакцію Міністерства культури Польщі, а також мого друга і колеги міністерки Ганни Врублевської".