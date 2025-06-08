У Колумбії скоїли замах на сенатора і потенційного кандидата в президенти
У столиці Колумбії Боготі скоїли замах на сенатора і потенційного кандидата в президенти Мігеля Урібе.
Джерело: CNN
Деталі: Видання зазначає, що 39-річний член опозиційної консервативної партії Демократичний центр мав намір балотуватися на президентських виборах наступного року.
"Озброєні особи вистрілили йому в спину, коли він брав участь у передвиборчому заході близько 17:00", – йдеться у заяві партії.
Мер Боготи Карлос Галан заявив, що Урібе отримує невідкладну допомогу після нападу в столичному районі Фонтібон, а підозрюваного в нападі заарештували.
Замах засудили уряд Колумбії та партія Демократичний центр, а також колишні президенти та інші регіональні лідери.
Президент Колумбії Густаво Петро відреагував, висловивши солідарність родині сенатора.
Міністерство закордонних справ Колумбії назвало напад "прямим посяганням на демократію, повагу до відмінностей та вільне здійснення політики в нашій країні". Воно закликало владу "повністю з'ясувати обставини цього серйозного інциденту".
Партія Демократичний центр назвала стрілянину "неприйнятним актом насильства".
Щонайменше чотири колишні президенти – Ернесто Сампер, Альваро Урібе, Хуан Мануель Сантос та Іван Дуке – виступили із засудженнями.
Президент Еквадору Даніель Нобоа висловив співчуття родині Урібе, додавши, що "ми засуджуємо всі форми насильства та нетерпимості".
Управління ООН з прав людини в Боготі закликало владу провести розслідування та притягнути винних до відповідальності.
"Ми закликаємо до гарантування політичних прав та політичних дебатів, вільних від насильства", – йдеться у його повідомленні у мережі X.