У Колумбії скоїли замах на сенатора і потенційного кандидата в президенти

У столиці Колумбії Боготі скоїли замах на сенатора і потенційного кандидата в президенти Мігеля Урібе.

Джерело: CNN

Деталі: Видання зазначає, що 39-річний член опозиційної консервативної партії Демократичний центр мав намір балотуватися на президентських виборах наступного року.

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"Озброєні особи вистрілили йому в спину, коли він брав участь у передвиборчому заході близько 17:00", – йдеться у заяві партії.

Мер Боготи Карлос Галан заявив, що Урібе отримує невідкладну допомогу після нападу в столичному районі Фонтібон, а підозрюваного в нападі заарештували.

Замах засудили уряд Колумбії та партія Демократичний центр, а також колишні президенти та інші регіональні лідери.

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Президент Колумбії Густаво Петро відреагував, висловивши солідарність родині сенатора.

Міністерство закордонних справ Колумбії назвало напад "прямим посяганням на демократію, повагу до відмінностей та вільне здійснення політики в нашій країні". Воно закликало владу "повністю з'ясувати обставини цього серйозного інциденту".

Партія Демократичний центр назвала стрілянину "неприйнятним актом насильства".

Щонайменше чотири колишні президенти – Ернесто Сампер, Альваро Урібе, Хуан Мануель Сантос та Іван Дуке – виступили із засудженнями.

Президент Еквадору Даніель Нобоа висловив співчуття родині Урібе, додавши, що "ми засуджуємо всі форми насильства та нетерпимості".

Управління ООН з прав людини в Боготі закликало владу провести розслідування та притягнути винних до відповідальності.

"Ми закликаємо до гарантування політичних прав та політичних дебатів, вільних від насильства", – йдеться у його повідомленні у мережі X.