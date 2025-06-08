У Москві заявили про атаку безпілотників, не працювали аеропорти
Неділя, 8 червня 2025, 07:08
Мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку безпілотників, що летіли на місто, призупиняли роботу два аеропорти.
Джерело: Собянін у соцмережах, росЗМІ та пабліки з посиланням на Росавіацію
Деталі: Після 4 ранку Собянін почав повідомляти, що їхня ППО нібито збивала безпілотники, які летіли на Москву.
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До 5:59 він нарахував три нібито збитих БпЛА.
А о 6:51 повідомив ще про три нібито збитих дрони, о 7:06 – про ще два.
У кожному повідомленні про атаку безпілотників Собянін додав, що "на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб".
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О 6:53 з’явилася інформація про призупинення роботи аеропортів "Внуково" і "Домодєдово".
Оновлено: О 7:42 повідомили про відновлення роботи московських аеропортів.