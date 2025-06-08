На Донеччині та Дніпропетровщині – 5 загиблих цивільних

За 7 червня росіяни вбили 4 жителів Донеччини – двох у Яблунівці, у в Костянтинівці та Сіверську. Ще одного вбили у Межівській громаді Дніпропетровщини.

Джерело: Донецька ОВА, Дніпропетровська ОВА

Деталі: На Донеччині ще 9 людей в області за добу дістали поранення.

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Разом з тим трьома керованими авіабомбами російські війська вдарили вчора ввечері по Межівській громаді Синельниківського району Дніпропетровщини. Там загинув чоловік.