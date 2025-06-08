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ПС: росіяни атакували майже пів сотнею безпілотників та трьома ракетами, в тому числі "Оніксом"

Роман ПетренкоНеділя, 8 червня 2025, 09:07
ПС: росіяни атакували майже пів сотнею безпілотників та трьома ракетами, в тому числі Оніксом
ракета "онікс", фото: ТАСС

У ніч на 8 червня противник атакував 49 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, протикорабельною ракетою Онікс, двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: За даними військових, знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed – 22 було збито вогневими засобами ураження, ще 18 визнані локаційно втраченими.

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Основні напрямки повітряного удару – Харківщина та Донеччина, пишуть у ПС.

Зафіксовано влучання у 5 локаціях.

Повітряні сили ЗСУППОбезпілотники
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