Херсонщина: за добу росіяни одного цивільного вбили та 10 поранили
Неділя, 8 червня 2025, 09:49
За добу 7-8 червня у Херсонській області від російських атак одна людина загинула, а 10 отримали поранення.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Зокрема, саме у суботу через російську агресію одна людина загинула, ще 9 - дістали поранення.
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Вже у неділю орієнтовно о 7:30 росіяни атакували Антонівку з дрона.
Під удар ворожого БпЛА потрапив чоловік, 43 років. В нього - мінно-вибухова травма та уламкові поранення ніг, він у лікарні.
За даними влади, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін та приватні автомобілі.
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