Вбивство українки з дочкою у Бельгії: у злочині зізнався син-підліток

16-річний син вбитої у Бельгії українки з дочкою зізнався, що це він завдав родині смертельних поранень і підпалив дім.

Джерело: De Standaard, "Європейська правда"

Деталі: У прокуратурі Левена заявили, що 16-річний син з родини вбитих у Хасроде українців після п’ятигодинного допиту зізнався, що це він завдав поранень матері й сестрі та підпалив будинок.

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Нагадаємо, випадок стався у п’ятницю 6 червня. У будинку, де проживала родина українського військового, вранці помітили пожежу. Всередині знайшли зі смертельними ножовими пораненнями 46-річну жінку і її 6-річну доньку. У пожежі загинув також пес. Старший син на той час був у школі на уроках, спершу його вважали постраждалим.

Родина приїхала до Бельгії на початку повномасштабної війни. Ще одна повнолітня дочка з родини проживає в Ірландії. Батько є військовослужбовцем і працює на евакуаційній ланці.

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