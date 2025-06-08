Сумщина: через атаку дрона поранена вагітна
Неділя, 8 червня 2025, 10:50
Унаслідок атаки російського ударного БПЛА по території Недригайлівської громади на Сумщині поранена 28-річна вагітна жінка.
Джерело: Сумська прокуратура
Деталі: Окрім неї, поранення дістала також 43-річна жінка.
Реклама:
Також там пошкоджені автівки, магазини.
За попередніми даними, окупанти атакували "Ланцетом".
Пізніше стало відомо, що ворог завдав удару безпілотником по мирних мешканцях Есманьської громади Шосткинського району.
РЕКЛАМА:
Поранено 60-річного чоловіка.
Нагадаємо: Росія окупувала село Локня у Сумській області, повідомили раніше аналітики.