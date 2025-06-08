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Сумщина: через атаку дрона поранена вагітна

Роман ПетренкоНеділя, 8 червня 2025, 10:50
Сумщина: через атаку дрона поранена вагітна
ланцет, фото: тасс

Унаслідок атаки російського ударного БПЛА по території Недригайлівської громади на Сумщині поранена 28-річна вагітна жінка.

Джерело: Сумська прокуратура

Деталі: Окрім неї, поранення дістала також 43-річна жінка.

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Також там пошкоджені автівки, магазини.

За попередніми даними, окупанти атакували "Ланцетом".

Пізніше стало відомо, що ворог завдав удару безпілотником по мирних мешканцях Есманьської громади Шосткинського району.

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Поранено 60-річного чоловіка.

Нагадаємо: Росія окупувала село Локня у Сумській області, повідомили раніше аналітики.

Сумська область
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