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ЗМІ: У США вважають, що "помста" РФ за "Павутину" ще попереду

Марія Ємець, Роман ПетренкоНеділя, 8 червня 2025, 11:42
ЗМІ: У США вважають, що помста РФ за Павутину ще попереду
фото дронів з операції "павутина", уп

У Сполучених Штатах вважають, що Москва ще готує відповідь на українську операцію "Павутина", внаслідок якої на аеродромах базування знищили чи пошкодили десятки літаків стратегічної авіації.

Джерело: Reuters, "Європейська правда"

Деталі: Американські посадовці, що спілкувалися з агентством на умовах анонімності, розповіли, що – за оцінками американських служб – реальний "удар у відповідь" від Росії за операцію СБУ "Павутина" ще попереду, попри те, що у Москві назвали такою відповіддю масштабну повітряну атаку у ніч на п’ятницю. 

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Можливий час такого удару ще невідомий, за словами одного зі співрозмовників, це потенційно може бути "найближчими днями" і це може бути "асиметричний" удар, у значенні, що він не буде схожим на те, що відбулось під час операції "Павутина".

Другий співрозмовник сказав, що ймовірно це буде комбінована повітряна атака із застосуванням різних засобів. 

Ще одне джерело з західних дипломатичних кіл повідомило, що хоча "відповідь" Росії ймовірно почалася з попередніми ударами цього тижня, далі ще буде ескалація зі спробами поцілити щось символічне для України, як, наприклад, урядові установи.

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Експерт Майкл Кофман з Фонду Карнегі за міжнародний мир водночас зауважив у коментарях для матеріалу, що Росія – з огляду на те, що вже застосовувала проти України  – не особливо має простір для значної ескалації. 

РосіявійнаСШАСБУ
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