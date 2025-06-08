Протести в Лос-Анджелесі: Трамп похвалив нацгвардійців за роботу, мерія заперечила їхню присутність

Президент США Дональд Трамп заявив, що нацгвардія успішно відпрацювала під час імміграційних протестів у Лос-Анджелесі, хоча міська влада заперечує їхню присутність там.

Джерело: Трамп в TruthSocial, мер Лос-Анджелеса Карен Басс у X, Reuters, BBC

Деталі: Трамп вранці 8 червня подякував Національній гвардії, яку раніше розпорядився направити на придушення протестів, за "добре виконану роботу".

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Після цього міська голова Карен Басс заперечила розгортання нацгвардії та заявила, що там працювала лише місцева поліція.

Пряма мова Трампа: "Відмінна робота Національної гвардії в Лос-Анджелесі після двох днів насильства, сутичок і заворушень.

У нас є некомпетентний губернатор (Ньюскам) і мер (Басс), які, як завжди (просто подивіться, як вони впоралися з пожежами, а тепер — з їхньою КАТАСТРОФОЮ з НАДЗВИЧАЙНО ПОВІЛЬНОЮ видачею дозволів. Федеральні дозволи вже видані!), не змогли впоратися із завданням".

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Пряма мова Басс: "Я хочу подякувати поліції Лос-Анджелеса та місцевим правоохоронним органам за їхню роботу сьогодні ввечері (по місцевому часу – ред.). Я також хочу подякувати губернатору Ньюскаму за його підтримку.

Просто щоб було зрозуміло, Національна гвардія не була розгорнута в місті Лос-Анджелес".

Що було раніше: Протести тривали два дні після імміграційних рейдів.

Міністр оборони Піт Гегсет раніше заявляв, що Пентагон готовий мобілізувати діючі війська, "якщо насильство триватиме" у Лос-Анджелесі.

Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом назвав це рішення "навмисно провокативним". Він написав у X, що уряд розгортає Національну гвардію "не через нестачу правоохоронців, а тому, що хоче видовища", додавши: "Не давайте їм його. Ніколи не застосовуйте насильство. Висловлюйтеся мирно".