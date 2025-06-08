Протести в Лос-Анджелесі: Трамп похвалив нацгвардійців за роботу, мерія заперечила їхню присутність
Президент США Дональд Трамп заявив, що нацгвардія успішно відпрацювала під час імміграційних протестів у Лос-Анджелесі, хоча міська влада заперечує їхню присутність там.
Джерело: Трамп в TruthSocial, мер Лос-Анджелеса Карен Басс у X, Reuters, BBC
Деталі: Трамп вранці 8 червня подякував Національній гвардії, яку раніше розпорядився направити на придушення протестів, за "добре виконану роботу".
Після цього міська голова Карен Басс заперечила розгортання нацгвардії та заявила, що там працювала лише місцева поліція.
Пряма мова Трампа: "Відмінна робота Національної гвардії в Лос-Анджелесі після двох днів насильства, сутичок і заворушень.
У нас є некомпетентний губернатор (Ньюскам) і мер (Басс), які, як завжди (просто подивіться, як вони впоралися з пожежами, а тепер — з їхньою КАТАСТРОФОЮ з НАДЗВИЧАЙНО ПОВІЛЬНОЮ видачею дозволів. Федеральні дозволи вже видані!), не змогли впоратися із завданням".
Пряма мова Басс: "Я хочу подякувати поліції Лос-Анджелеса та місцевим правоохоронним органам за їхню роботу сьогодні ввечері (по місцевому часу – ред.). Я також хочу подякувати губернатору Ньюскаму за його підтримку.
Просто щоб було зрозуміло, Національна гвардія не була розгорнута в місті Лос-Анджелес".
Що було раніше: Протести тривали два дні після імміграційних рейдів.
Міністр оборони Піт Гегсет раніше заявляв, що Пентагон готовий мобілізувати діючі війська, "якщо насильство триватиме" у Лос-Анджелесі.
Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом назвав це рішення "навмисно провокативним". Він написав у X, що уряд розгортає Національну гвардію "не через нестачу правоохоронців, а тому, що хоче видовища", додавши: "Не давайте їм його. Ніколи не застосовуйте насильство. Висловлюйтеся мирно".