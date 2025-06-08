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Лукашенко запропонував поставити пам'ятник Сі Цзіньпіну в Мінську

Роман ПетренкоНеділя, 8 червня 2025, 14:17
Лукашенко запропонував поставити пам'ятник Сі Цзіньпіну в Мінську
усі фото: белта

Олександр Лукашенко на церемонії відкриття Національного футбольного стадіону запропонував поставити в Мінську пам'ятник Голові КНР Сі Цзіньпіну.

Джерело: "Белта"

Деталі: Повідомляється, що під час візиту Лукашенка до Китаю Сі Цзіньпін несподівано продемонстрував йому два макети - басейну міжнародного рівня і футбольного стадіону.

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Голова КНР тоді заявив, що будівництво цих об'єктів буде подарунком для білоруського народу.

 

Пряма мова Лукашенка: "Я відразу не повірив, добре знаючи Китай, китайців. Але потім подумав: китайці просто так даремно нічого не говорять. А тим більше перша особа. Ось із цього все почалося".

Деталі: За словами Лукашенка, стадіон побудували "відносно швидко", а також з'явився в білоруській столиці і новий басейн міжнародного класу.

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Пряма мова Лукашенка: "Ми офіційно відкриваємо найбільший "пам'ятник". Я сказав на вході (біля стадіону встановлено скульптурну композицію, на якій зображені футболісти Білорусі та Китаю, - ред.): впору б тут поставити пам'ятник моєму другові Сі Цзіньпіну.

 

Тому що тільки завдяки йому китайці власним коштом побудували цей стадіон".

Лукашенко
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