РФ заявила про вторгнення на Дніпропетровщину. Генштаб спростував інформацію
Міноборони Росії вранці 8 червня заявило про вторгнення в Дніпропетровську область, проте Генштаб спростовує інформацію.
Джерело: речник Генштабу майор Андрій Ковальов у коментарі "Українській правді", Сили оборони Півдня, Міноборони РФ
Деталі: Вранці окупанти заявили, нібито "вийшли на західний кордон "ДНР" та продовжують розвивати наступ на території Дніпропетровської області".
Пряма мова Ковальова: "Інформація не відповідає дійсності. Тривають бойові дії в Донецькій області.
Ворог в Дніпропетровську область не зайшов".
Деталі: Разом із тим Сили оборони Півдня опублікували заяву, що ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область, але українці "мужньо й професійно тримають свою ділянку фронту, ламаючи плани окупанта".
OSINT-аналітики, наприклад, Deepstate, підтверджують бої за сотні метрів від кордону Дніпропетровщини.