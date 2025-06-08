РФ заявила про вторгнення на Дніпропетровщину. Генштаб спростував інформацію

Міноборони Росії вранці 8 червня заявило про вторгнення в Дніпропетровську область, проте Генштаб спростовує інформацію.

Джерело: речник Генштабу майор Андрій Ковальов у коментарі "Українській правді", Сили оборони Півдня, Міноборони РФ

Деталі: Вранці окупанти заявили, нібито "вийшли на західний кордон "ДНР" та продовжують розвивати наступ на території Дніпропетровської області".

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Пряма мова Ковальова: "Інформація не відповідає дійсності. Тривають бойові дії в Донецькій області.

Ворог в Дніпропетровську область не зайшов".

Деталі: Разом із тим Сили оборони Півдня опублікували заяву, що ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область, але українці "мужньо й професійно тримають свою ділянку фронту, ламаючи плани окупанта".

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OSINT-аналітики, наприклад, Deepstate, підтверджують бої за сотні метрів від кордону Дніпропетровщини.