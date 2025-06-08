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Підстав для евакуації з Сум наразі немає – голова ОВА

Катерина ТищенкоНеділя, 8 червня 2025, 16:53
Підстав для евакуації з Сум наразі немає – голова ОВА
ілюстративне фото sumy24.com.ua

Голова Сумської ОВА Олег Григоров заявив, що підстав для евакуації з міста Суми наразі немає, ситуація на кордоні області напружена, але контрольована.

Джерело: Григоров у Telegram

Пряма мова: "Підстав для евакуації з міста Суми наразі немає. Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною, але контрольованою Збройними Силами України, складовими Сил безпеки та оборони.

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Останнім часом у медіа та телеграм-каналах ширяться емоційні заяви щодо безпекової ситуації на Сумщині. Я закликаю громаду довіряти лише офіційним джерелам інформації, яку ми будемо висвітлювати і своєчасно надавати".

Деталі: Григоров нагадав, що наразі в Сумській області оголошено евакуацію з 213 населених пунктів у 18 прифронтових громадах. За останній тиждень було евакуйовано близько 900 мешканців Сумської області, робота в цьому напрямку продовжується.

За його словами, влада не недооцінює загроз, але й не перебільшує їх.

СумиСумська областьевакуація
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