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Фіцо пригрозив заблокувати санкції ЄС проти Росії

Ірина Кутєлєва, Ольга КацімонНеділя, 8 червня 2025, 17:26
Фіцо пригрозив заблокувати санкції ЄС проти Росії
Getty Images

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що заблокує будь-які санкції, які ЄС запроваджуватиме проти Росії, якщо вони шкодитимуть національним інтересам його країни.

Джерело: Reuters, пише "Європейська правда"

Деталі: Фіцо вказав, що Словаччина хоче залишатися конструктивним членом ЄС, але назвав резолюцію політичним інструментом з сильним посланням.

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Дослівно: "Якщо будуть санкції, які можуть нам нашкодити, я ніколи за них не проголосую". 

Деталі: Він додав, що не може підтримати жодних заходів щодо припинення імпорту російського палива для словацьких атомних електростанцій.

Дослівно: "Я зацікавлений у тому, щоб бути конструктивним гравцем у Європейському союзі, але не за рахунок Словаччини".

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Передісторія:

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СловаччинаФіцосанкціїРосія
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