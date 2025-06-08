Фіцо пригрозив заблокувати санкції ЄС проти Росії
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що заблокує будь-які санкції, які ЄС запроваджуватиме проти Росії, якщо вони шкодитимуть національним інтересам його країни.
Джерело: Reuters, пише "Європейська правда"
Деталі: Фіцо вказав, що Словаччина хоче залишатися конструктивним членом ЄС, але назвав резолюцію політичним інструментом з сильним посланням.
Дослівно: "Якщо будуть санкції, які можуть нам нашкодити, я ніколи за них не проголосую".
Деталі: Він додав, що не може підтримати жодних заходів щодо припинення імпорту російського палива для словацьких атомних електростанцій.
Дослівно: "Я зацікавлений у тому, щоб бути конструктивним гравцем у Європейському союзі, але не за рахунок Словаччини".
Передісторія:
- Парламент Словаччини 5 червня ухвалив резолюцію, яка закликає членів уряду відмовлятися від підтримки нових санкцій і торговельних обмежень проти Росії в міжнародних організаціях.
- 4 червня словацький президент Петер Пеллегріні відхилив петицію з вимогою провести референдум про скасування санкцій проти Росії.
- У березні Фіцо уже погрожував заблокувати подальші європейські санкції проти Росії, якщо ті, за його словами, загрожуватимуть мирному врегулюванню війни в Україні.
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