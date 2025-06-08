Зеленський розповів, у якому випадку Путін може виграти війну

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може виграти війну проти України лише за умови, якщо війна буде багаторічною і не буде санкцій з боку Заходу.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю ABC News, повне відео якого оприлюднила пресслужба президента

Пряма мова: "Путін у жодному разі не може за тих обставин, які зараз склалися, виграти війну, якщо у світі буде єдність і світ буде на нашому боці. Це неможливо.

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Отже, він може перемогти, тільки якщо це буде дуже довга війна, багато-багато років і без санкцій. Це те, чого він насправді хоче, бо йому потрібні будуть гроші на цю війну і він хоче сидіти в Кремлі до самої смерті. Це його мета".

Деталі: Зеленський зазначив, що президент США Дональд Трамп вважає, що Росія виграЄ війну, і він говорив про це публічно, а також розповідав про це деяким людям зі свого оточення.

"Я говорив багато разів – це не відповідає дійсності. Це не про його слова, а про реальну ситуацію. Це не перемога, коли ви витрачаєте мільйон людей для того, щоб здобути кілька тисяч кілометрів. Це ініціатива через велику кількість людей, кількість зброї, і ця ініціатива у ваших руках. Але це не перемога, і я сказав це президенту Трампу. Ви побачите, що це не перемога. Звичайно, якщо ви всі, США і Європа, зупините підтримку й вийдете з цієї ситуації, то так, вони можуть перемогти. Але я хочу нагадати, що навіть без усіх партнерів їм було важко окупувати нас на самому початку війни", – підкреслив президент.

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Зеленський наголосив, що економіка РФ залежить від нафти і від енергетики, тому потрібно якомога швидше запровадити санкції щодо цих сфер.

"Вони (США – ред.) могли б запровадити енергетичні обмеження, та граничні ціни на нафту – 30 доларів, не більше. Ми втратили три роки, ми дали їм ці гроші", – сказав він.

Відповідаючи на питання, чи зможе Росія виграти, якщо саме США припинять надавати допомогу Україні, Зеленський сказав: "У них буде більше шансів, швидше за все". Він додав, що в такому випадку в України буде значно більше втрат.