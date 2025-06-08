Київ накрила гроза з градом, затопило вулиці

У Києві в неділю ввечері пройшли грозові дощі та град, у деяких районах сталися підтоплення, пошкоджено майно та автомобілі.

Джерело: журналісти УП, КМДА, начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram, КМДА

наслідки грози у Києві 8 червня, усі фото УП

Деталі: Як повідомляють журналісти, зокрема, на певний час був практично паралізований рух по вулиці Стеценка в районі Берковецького кладовища. Подекуди на дороги впали дерева.

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Також піднявся рівень води на проїжджій частині в районі Святошина.

Перед цим КМДА з посиланням на Укргідрометцентр попередила, що до кінця доби 8 червня та вночі 9 червня у Києві та області очікується гроза – I рівень небезпечності, жовтий.

Оновлено: Пізніше керівник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок негоди у Києві в деяких районах зафіксовано падіння дерев, є пошкоджене майно та автомобілі.

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"Голови РДА на звʼязку, займаються питанням ліквідації наслідків негоди. Підключаємо районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень, Київзеленбуд, Київміськсвітло (є обриви мереж), КАРС. Служби зроблять все можливе", – зазначив він.

Разом з тим, КМДА повідомила, що гідрослужби "Київавтодору" в посиленому режимі ліквідовують підтоплення вулично-дорожньої мережі, що утворилися через потужну залпову зливу. Зокрема, дорожники ліквідовують підтоплення на вулиці Пріорській та площі Валерія Марченка.