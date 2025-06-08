Київ накрила гроза з градом, затопило вулиці
У Києві в неділю ввечері пройшли грозові дощі та град, у деяких районах сталися підтоплення, пошкоджено майно та автомобілі.
Джерело: журналісти УП, КМДА, начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram, КМДА
Деталі: Як повідомляють журналісти, зокрема, на певний час був практично паралізований рух по вулиці Стеценка в районі Берковецького кладовища. Подекуди на дороги впали дерева.
Також піднявся рівень води на проїжджій частині в районі Святошина.
Перед цим КМДА з посиланням на Укргідрометцентр попередила, що до кінця доби 8 червня та вночі 9 червня у Києві та області очікується гроза – I рівень небезпечності, жовтий.
Оновлено: Пізніше керівник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок негоди у Києві в деяких районах зафіксовано падіння дерев, є пошкоджене майно та автомобілі.
"Голови РДА на звʼязку, займаються питанням ліквідації наслідків негоди. Підключаємо районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень, Київзеленбуд, Київміськсвітло (є обриви мереж), КАРС. Служби зроблять все можливе", – зазначив він.
Разом з тим, КМДА повідомила, що гідрослужби "Київавтодору" в посиленому режимі ліквідовують підтоплення вулично-дорожньої мережі, що утворилися через потужну залпову зливу. Зокрема, дорожники ліквідовують підтоплення на вулиці Пріорській та площі Валерія Марченка.