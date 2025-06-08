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Соліст Одеської національної опери загинув на Сумщині, куди поїхав волонтером

Катерина ТищенкоНеділя, 8 червня 2025, 21:22
Соліст Одеської національної опери загинув на Сумщині, куди поїхав волонтером
Владислав Горай, фото: Одеська національна опера

Соліст Одеської національної опери, заслужений артист України Владислав Горай загинув 8 червня на Сумщині, виконуючи волонтерську місію.

Джерело: Одеська національна опера

Дослівно: "Сьогодні, 8 червня, виконуючи свою волонтерську місію на Сумщині, загинув соліст Одеської національної опери, тенор світового рівня, волонтер, батько, Людина великого серця, заслужений артист України – Владислав Горай.

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Голос Владислава Вікентійовича знав увесь світ, а серце належало Україні. Владислав був не лише талантом сцени — він був прикладом сили, гідності й доброти у житті. Навіть у найтемніші часи не залишався осторонь — допомагав, волонтерив, підтримував".

Довідково: Як зазначається на сайті Одеського національного академічного театру опери та балету, Владислав Горай був лауреатом премії національного конкурсу камерної музики у Хмельницькому, лауреат премії Міжнародного конкурсу вокалістів ім. Антоніна Дворжака (Карлови Вари, Чехія). В оперній трупі Одеського Національного академічного театру опери і балету працював з 1993 року. У 2013 році отримав почесне звання Заслуженого артиста України. У репертуарі співака більше двадцяти оперних партій.

волонтерикультураСумська область
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