На Харківщині росіяни поранили 6 людей

Внаслідок російських ударів по Харківщині у неділю поранено 6 людей.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 8 червня близько 15:00 російська армія, попередньо, з РСЗВ "Град" обстріляла м. Купʼянськ. 75-річна жінка отримала поранення. Пошкоджено будинки.

Реклама:

Орієнтовно о 16:00 збройні сили РФ завдали авіаційні удари по с. Золочів Богодухівського району. Пошкоджено адміністративні будівлі, житловий фонд, кіоски. Без постраждалих.

Крім того, 19-річний юнак дістав поранення внаслідок російської атаки близько 16:50 по селищу Старий Салтів Чугуївського району.

О 17:30 ворог вдарив і по с. Подоли на Купʼянщині. Поранено 66-річного чоловіка, його госпіталізували до лікарні. Житловий сектор зазнав пошкоджень".

РЕКЛАМА:

Деталі: Раніше прокуратура повідомляла, що 8 червня вдень у селищі Старий Салтів Чугуївського району ворожий безпілотник, тип якого наразі встановлюється, поцілив у кіоск. Медики надавали допомогу двом жінкам віком 41 та 59 років, а також 76-річному чоловіку.