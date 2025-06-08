Росіяни вдарили КАБами по передмістю Харкова

Пізно ввечері 8 червня росіяни завдали ударів керованими авіаційними бомбами по передмістю Харкова.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Під час повітряної тривоги в деяких районах Харкова було чутно вибухи.

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Попередньо, ворог наніс удар керованими авіаційними бомбами по передмістю".

Деталі: Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що по околиці міста було завдано удару двома КАБами. Інформація щодо можливих наслідків та постраждалих уточнюється.