Росіяни вдарили КАБами по передмістю Харкова
Неділя, 8 червня 2025, 23:09
Пізно ввечері 8 червня росіяни завдали ударів керованими авіаційними бомбами по передмістю Харкова.
Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram
Пряма мова Синєгубова: "Під час повітряної тривоги в деяких районах Харкова було чутно вибухи.
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Попередньо, ворог наніс удар керованими авіаційними бомбами по передмістю".
Деталі: Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що по околиці міста було завдано удару двома КАБами. Інформація щодо можливих наслідків та постраждалих уточнюється.