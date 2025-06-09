Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ відбили на Покровському напрямку понад 40 атак та знешкодили 157 окупантів – Генштаб

Станіслав ПогоріловПонеділок, 9 червня 2025, 00:29
ЗСУ відбили на Покровському напрямку понад 40 атак та знешкодили 157 окупантів – Генштаб
фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби на фронті відбулося 144 бойових зіткнення, 41 атаку російських загарбників було відбито на Покровському напрямку, ворог тут втратив 157 окупантів, 99 з яких – безповоротно.  

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

Реклама:

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону наших захисників в районі Степової Новоселівки та Загризового, успіху не мав.

На Лиманському напрямку протягом доби зафіксовано 15 боєзіткнень поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина та в напрямку Чернещини, Торського, Серебрянського.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив чотири штурми на позиції наших підрозділів біля Григорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.

РЕКЛАМА:

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять спроб окупантів просунутися вперед в напрямку Білої Гори, Предтечиного та в районі Курдюмівки.

На Торецькому напрямку наші оборонці відбили дев’ять атак неподалік Дачного, Диліївки, Торецька та в бік Яблунівки. Шість боєзіткнень триває досі.

На Покровському напрямку загарбники 41 раз намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Андріївка та в напрямку Мирного, Миколаївки, Новосергіївки, Олексіївки. Сили оборони відбили 38 атак, ще три бойових зіткнення тривають.

Лише на цьому напрямку українські воїни знешкодили 157 окупантів, з них 99 — безповоротно. Знищено дев’ять автомобілів, шість мотоциклів, 12 БпЛА, чотири антени зв’язку та пошкоджено один мотоцикл окупантів.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи стримують атаки окупаційних військ поблизу населених пунктів Багатир, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Новопіль Вільне Поле та в напрямку Запоріжжя, Воскресенки та Шевченко. Сьогодні на цьому напрямку відбулось 19 боєзіткнень, з яких шість тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку сили оборони успішно зупинили дві спроби просування противника поблизу Малинівки. Бої не вщухають дотепер.

На Оріхівському напрямку наші захисники тричі зупиняли просування ворожих військ в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві марні спроби наступу.

На Курському напрямку українські воїни відбили 27 атак, два бойових зіткнення ще тривають.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Збройні силиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Лос-Анджелесі Нацгвардія розгорнула війська: губернатор звернувся до міністра оборони
оновленоРосіяни атакують Україну ударними БпЛА, у Києві та області працює ППО
Соліст Одеської національної опери загинув на Сумщині, куди поїхав волонтером
фото, оновленоКиїв накрила гроза з градом, затопило вулиці
Зеленський: Обов’язково цими днями зважаємо на сигнали тривоги
Зеленський: Ми дуже близькі до моменту, коли можна змусити РФ закінчити війну
Усі новини...
Збройні сили
Я буджу росіянина ліктем і кажу: "Тепер у полоні не я, а ти". Як боєць ССО потрапив у полон, а потім взяв реванш
Сили оборони вночі уразили 2 військові аеродроми в РФ – Генштаб
Росіяни атакували Покровський і ще два напрямки фронту понад 120 разів – Генштаб
Останні новини
02:35
Атака на Київ: у Дарницькому районі пошкоджено офісну будівлю
02:03
В Лос-Анджелесі Нацгвардія розгорнула війська: губернатор звернувся до міністра оборони
01:55
футболПісля розгрому від Норвегії Італія звільнила Спаллетті з посади головного тренера збірної
01:14
футболПортугалія в серії пенальті обіграла Іспанію та стала переможцем Ліги націй
00:56
Renault може розпочати виробництво дронів в Україні – Bloomberg
00:29
ЗСУ відбили на Покровському напрямку понад 40 атак та знешкодили 157 окупантів – Генштаб
23:46
тенісАлькарас із епічним камбеком захистив минулорічний титул переможця Ролан Гаррос
23:39
оновленоРосіяни атакують Україну ударними БпЛА, у Києві та області працює ППО
23:09
Росіяни вдарили КАБами по передмістю Харкова
23:00
Politico: представники Трампа і Маска говорили телефоном після публічної суперечки
Усі новини...
Реклама:
Реклама: