Renault може розпочати виробництво дронів в Україні – Bloomberg
Агентство Bloomberg повідомило, що французький автовиробник Renault SA провів переговори з Міністерством оборони Франції щодо виробництва дронів в Україні.
Джерело: Bloomberg
Деталі: За даними агентства, обговорення відбулися, але на даному етапі жодного рішення не прийнято, оскільки компанія очікує на подальші подробиці від міністерства.
Перед цим агентство France Info зазначало, що Renault співпрацюватиме з невеликою компанією, щоб створити виробничі лінії за десятки або сотні кілометрів від лінії фронту. Згідно з повідомленням, дрони зможуть використовуватися Україною та французькою армією.
Міністерство оборони Франції відмовилося коментувати цю інформацію. У п'ятницю міністр оборони Себастьян Лекорню заявив, що великий французький виробник автомобілів об'єднає зусилля з невеликою французькою оборонною компанією для оснащення виробничих ліній в Україні для виробництва дронів. При цьому він не назвав автовиробника.
Що було раніше:
- 5 червня міністри оборони України та Франції під час зустрічі у Брюсселі обговорили можливості спільного виробництва зброї для потреб українських Сил оборони.
- А на 28-й зустрічі у форматі "Рамштайн", що відбулася у штаб-квартирі НАТО, Україна та держави партнери домовилися про створення механізму оборонного виробництва.