Renault може розпочати виробництво дронів в Україні – Bloomberg

Агентство Bloomberg повідомило, що французький автовиробник Renault SA провів переговори з Міністерством оборони Франції щодо виробництва дронів в Україні.

Джерело: Bloomberg

Деталі: За даними агентства, обговорення відбулися, але на даному етапі жодного рішення не прийнято, оскільки компанія очікує на подальші подробиці від міністерства.

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Перед цим агентство France Info зазначало, що Renault співпрацюватиме з невеликою компанією, щоб створити виробничі лінії за десятки або сотні кілометрів від лінії фронту. Згідно з повідомленням, дрони зможуть використовуватися Україною та французькою армією.

Міністерство оборони Франції відмовилося коментувати цю інформацію. У п'ятницю міністр оборони Себастьян Лекорню заявив, що великий французький виробник автомобілів об'єднає зусилля з невеликою французькою оборонною компанією для оснащення виробничих ліній в Україні для виробництва дронів. При цьому він не назвав автовиробника.

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