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В Лос-Анджелесі Нацгвардія розгорнула війська: губернатор звернувся до міністра оборони

Станіслав ПогоріловПонеділок, 9 червня 2025, 02:03
В Лос-Анджелесі Нацгвардія розгорнула війська: губернатор звернувся до міністра оборони
фото: getty images

Війська Національної гвардії США прибули до Лос-Анджелеса в неділю за наказом президента Дональда Трампа, що загострило протистояння з керівництвом Каліфорнії, яке стверджує, що розгортання федеральних військ є політично мотивованим і непотрібним.

Джерело: Bloomberg, CNN

Деталі: Повідомляється, що цей крок відбувся після двох днів напружених протестів, спричинених масштабними імміграційними рейдами по всьому регіону.

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Трамп доручив направити 2000 солдатів до цього району "на 60 днів або на розсуд міністра оборони", йдеться у заяві Білого дому.

Виступаючи перед журналістами дорогою до Кемп-Девіда в неділю, Трамп пообіцяв надіслати до Каліфорнії все необхідне. "Ми розмістимо війська всюди, ми не дозволимо цьому статися з нашою країною", – сказав Трамп, додавши, що вважає що те, що сталося в Лос-Анджелесі в суботу, "заворушеннями".

Губернатор Гевін Ньюсом, який заявив, що з ним не радилися щодо рішення про розгортання військ Національної гвардії, засудив цей крок Трампа, назвавши його перевищенням своїх повноважень, спрямованим на розпалювання напруженості. "Федеральний уряд сіє хаос, щоб мати привід для ескалації. Цивілізована країна поводиться не так". – написав він у соцмережі X.

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Командування заявило, що Нацгвардія зосереджена на "безпеці та захисті федеральної власності та персоналу", йдеться у пості командування на X.

Губернатор Каліфорнії у недільному листі до міністра оборони Піта Гегсета попросив Міністерство оборони відкликати рішення про розміщення Національної гвардії в Лос-Анджелесі і повернути контроль над військами штату.

"Органи влади штату і місцеві органи влади є найбільш придатними для оцінки потреби в ресурсах для захисту життя і власності, - йдеться в листі. -  Рішення про розгортання Національної гвардії без відповідної підготовки або наказів може призвести до серйозної ескалації ситуації".

"У нас не було проблем, поки не втрутився Трамп", - сказав Ньюсом.

СШАТрампмітингиМіграційна служба
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