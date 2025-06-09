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В Росії чотири аеропорти призупинили роботу, у Чебоксарах чутно вибухи

Станіслав ПогоріловПонеділок, 9 червня 2025, 04:21
В Росії чотири аеропорти призупинили роботу, у Чебоксарах чутно вибухи
фото: скриншот

У ніч на 9 червня у чотирьох російських аеропортах влада ввела тимчасові обмеження, у місті Чебоксари Чуваської республіки прогриміли вибухи.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", Telegram-канали Shot, "Осторожно, новости"

Деталі: Повідомляється, що обмеження ввели в аеропортах Казані, Нижнього Новгорода, Саратова і Тамбова.

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За даними Telegram-каналів, кілька вибухів прогриміли в Чебоксарах, Республіка Чувашія. Над містом видно густий чорний дим.

Shot оприлюднює відео з безпілотниками. У місті розміщені підприємства, які виконують замовлення Міноборони РФ.

Росіявибухаеропортбезвіз
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