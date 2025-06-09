Ізраїльські військові захопили судно, на якому Грета Тунберг прямувала до Гази
В МЗС Ізраїлю повідомили, що судно зі шведською активісткою Гретою Тунберг Madlee, яке прямувало до Сектору Гази, буксирується ізраїльським флотом до Ізраїлю після того, як на нього висадилися військові.
Джерело: The Times of Israel
Дослівно: "Селфі-яхта" "знаменитостей" благополучно прямує до берегів Ізраїлю. Очікується, що пасажири повернуться до своїх країн".
All the passengers of the ‘selfie yacht’ are safe and unharmed. They were provided with sandwiches and water. The show is over. pic.twitter.com/tLZZYcspJO— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 9, 2025
Деталі: Повідомляється, що перед цим солдати висадилися на борт судна з 12 активістами, які заявили, що пливли до Гази, щоб "підвищити обізнаність" і доставити допомогу. Наразі невідомо, де їх утримують.
Коаліція "Флотилія свободи" заявляє, що зв'язок із судном втрачено. У Telegram коаліція публікує серію заздалегідь записаних відеозаписів тих, хто перебуває на борту, які просять допомоги у своїх країн.
Міністерство заявляє, що шведська кліматична активістка Грета Тунберг та інші члени екіпажу Madleen "намагалися влаштувати медіа-провокацію, єдиною метою якої було привернути увагу громадськості".