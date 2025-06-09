Ізраїльські військові захопили судно, на якому Грета Тунберг прямувала до Гази

В МЗС Ізраїлю повідомили, що судно зі шведською активісткою Гретою Тунберг Madlee, яке прямувало до Сектору Гази, буксирується ізраїльським флотом до Ізраїлю після того, як на нього висадилися військові.

Джерело: The Times of Israel

Дослівно: "Селфі-яхта" "знаменитостей" благополучно прямує до берегів Ізраїлю. Очікується, що пасажири повернуться до своїх країн".

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All the passengers of the ‘selfie yacht’ are safe and unharmed. They were provided with sandwiches and water. The show is over. pic.twitter.com/tLZZYcspJO — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 9, 2025

Деталі: Повідомляється, що перед цим солдати висадилися на борт судна з 12 активістами, які заявили, що пливли до Гази, щоб "підвищити обізнаність" і доставити допомогу. Наразі невідомо, де їх утримують.

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Коаліція "Флотилія свободи" заявляє, що зв'язок із судном втрачено. У Telegram коаліція публікує серію заздалегідь записаних відеозаписів тих, хто перебуває на борту, які просять допомоги у своїх країн.

Міністерство заявляє, що шведська кліматична активістка Грета Тунберг та інші члени екіпажу Madleen "намагалися влаштувати медіа-провокацію, єдиною метою якої було привернути увагу громадськості".