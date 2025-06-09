Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ізраїльські військові захопили судно, на якому Грета Тунберг прямувала до Гази

Станіслав ПогоріловПонеділок, 9 червня 2025, 04:41
Ізраїльські військові захопили судно, на якому Грета Тунберг прямувала до Гази
фото: скриншот

В МЗС Ізраїлю повідомили, що судно зі шведською активісткою Гретою Тунберг Madlee, яке прямувало до Сектору Гази, буксирується ізраїльським флотом до Ізраїлю після того, як на нього висадилися військові.

Джерело: The Times of Israel

Дослівно: "Селфі-яхта" "знаменитостей" благополучно прямує до берегів Ізраїлю. Очікується, що пасажири повернуться до своїх країн".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що перед цим солдати висадилися на борт судна з 12 активістами, які заявили, що пливли до Гази, щоб "підвищити обізнаність" і доставити допомогу. Наразі невідомо, де їх утримують.

РЕКЛАМА:

Коаліція "Флотилія свободи" заявляє, що зв'язок із судном втрачено. У Telegram коаліція публікує серію заздалегідь записаних відеозаписів тих, хто перебуває на борту, які просять допомоги у своїх країн.

Міністерство заявляє, що шведська кліматична активістка Грета Тунберг та інші члени екіпажу Madleen "намагалися влаштувати медіа-провокацію, єдиною метою якої було привернути увагу громадськості".

ІзраїльСектор Гази
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоІзраїльські військові захопили судно, на якому Грета Тунберг прямувала до Гази
В Лос-Анджелесі Нацгвардія розгорнула війська: губернатор звернувся до міністра оборони
оновленоРосіяни атакували Україну ударними БпЛА та ракетами, у Києві та області працювала ППО
Соліст Одеської національної опери загинув на Сумщині, куди поїхав волонтером
фото, оновленоКиїв накрила гроза з градом, затопило вулиці
Зеленський: Обов’язково цими днями зважаємо на сигнали тривоги
Усі новини...
Ізраїль
Віткофф назвав відповідь ХАМАС про перемир’я з Ізраїлем "абсолютно неприйнятною"
Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС "близькі до угоди" про припинення вогню в Газі
США підтвердили, що Ізраїль підтримав пропозицію перемирʼя в Газі, чекають на відповідь ХАМАС
Останні новини
06:10
Маск завуальовано похвалив Трампа на фоні заворушень в Лос-Анджелесі
05:34
інфографікаСиноптики прогнозують зниження температури і короткочасні дощі
04:41
відеоІзраїльські військові захопили судно, на якому Грета Тунберг прямувала до Гази
04:21
відеоВ Росії чотири аеропорти призупинили роботу, у Чебоксарах чутно вибухи
02:35
Атака на Київ: у Дарницькому районі пошкоджено офісну будівлю
02:03
В Лос-Анджелесі Нацгвардія розгорнула війська: губернатор звернувся до міністра оборони
01:55
футболПісля розгрому від Норвегії Італія звільнила Спаллетті з посади головного тренера збірної
01:14
футболПортугалія в серії пенальті обіграла Іспанію та стала переможцем Ліги націй
00:56
Renault може розпочати виробництво дронів в Україні – Bloomberg
00:29
ЗСУ відбили на Покровському напрямку понад 40 атак та знешкодили 157 окупантів – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: