Ізраїльські військові захопили судно, на якому Грета Тунберг прямувала до Гази

В МЗС Ізраїлю повідомили, що судно зі шведською активісткою Гретою Тунберг Madlee, яке прямувало до Сектору Гази, буксирується ізраїльським флотом до Ізраїлю після того, як на нього висадилися військові.

Джерело: The Times of Israel

Дослівно: "Селфі-яхта" "знаменитостей" благополучно прямує до берегів Ізраїлю. Очікується, що пасажири повернуться до своїх країн".

All the passengers of the ‘selfie yacht’ are safe and unharmed. They were provided with sandwiches and water. The show is over. pic.twitter.com/tLZZYcspJO