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Маск завуальовано похвалив Трампа на фоні заворушень в Лос-Анджелесі

Станіслав ПогоріловПонеділок, 9 червня 2025, 06:10
Маск завуальовано похвалив Трампа на фоні заворушень в Лос-Анджелесі
Ілон Маск, Дональд Трамп, фото: Getty Images

Американський мільярдер Ілон Маск, чиї відносини з президентом США Дональдом Трампом різко погіршилися минулого тижня, в неділю ввечері схвально відгукнувся про реакцію адміністрації Трампа на протести в Лос-Анджелесі.

Джерело: CNN

Деталі: Маск у соцмережі Х опублікував скріншот посту Трампа в соціальній мережі Truth Social, в якому говорилося, що губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом і мер Лос-Анджелеса Карен Басс "повинні вибачитися перед жителями Лос-Анджелеса", оскільки почалися зіткнення, підпали автомобілів і посилення демонстрацій.

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"Це не протестувальники, це порушники спокою і бунтівники. Пам'ятайте, ніяких масок!", заявив Трамп.

Маск також перепостив повідомлення віце-президента Джей Ді Венса, який написав у мережі X, що Трамп "не потерпить заворушень і насильства" і що "цей момент вимагає рішучого лідерства". Маск супроводив пост двома емодзі з американським прапором.

Що було раніше:

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  • Ілон Маск наприкінці травня офіційно завершив термін роботи в адміністрації президента США. Водночас повідомляли, що він залишиться неофіційним радником Трампа.
  • Маск відкрито обурився після заяв президента США Дональда Трампа, який зокрема припустив, що переміг би на виборах і без допомоги першого.

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ТрампМаскСША
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