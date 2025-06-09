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ЗСУ за добу знешкодили 970 окупантів і 42 артсистеми

Ірина БалачукПонеділок, 9 червня 2025, 07:55
ЗСУ за добу знешкодили 970 окупантів і 42 артсистеми
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Втрати Росії у її загарбницькій війні проти України продовжують зростати – лише за минулу добу Сили оборони  відмінусували ще 970 окупантів, 4 танки та 11 ББМ ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.06.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 997 120 (+970) осіб,
  • танків – 10 915 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 22 759 (+11) од,
  • артилерійських систем – 28 934 (+42) од,
  • РСЗВ – 1 411 (+1) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39 818 (+167) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51 348 (+123) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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