ЗСУ за добу знешкодили 970 окупантів і 42 артсистеми

Втрати Росії у її загарбницькій війні проти України продовжують зростати – лише за минулу добу Сили оборони відмінусували ще 970 окупантів, 4 танки та 11 ББМ ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.06.25 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 997 120 (+970) осіб,

танків – 10 915 (+4) од,

бойових броньованих машин – 22 759 (+11) од,

артилерійських систем – 28 934 (+42) од,

РСЗВ – 1 411 (+1) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39 818 (+167) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 51 348 (+123) од.

Дані уточнюються.