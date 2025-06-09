ЗСУ за добу знешкодили 970 окупантів і 42 артсистеми
Понеділок, 9 червня 2025, 07:55
Втрати Росії у її загарбницькій війні проти України продовжують зростати – лише за минулу добу Сили оборони відмінусували ще 970 окупантів, 4 танки та 11 ББМ ворога.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.06.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 997 120 (+970) осіб,
- танків – 10 915 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 22 759 (+11) од,
- артилерійських систем – 28 934 (+42) од,
- РСЗВ – 1 411 (+1) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39 818 (+167) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51 348 (+123) од.
Дані уточнюються.