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Президент Естонії: У довгостроковій перспективі Україна стане членом НАТО

Марія Ємець, Альона Мазуренко Понеділок, 9 червня 2025, 09:33

Президент Естонії Алар Каріс закликав не розчаровуватись щодо шансів України вступити до НАТО через те, що зараз для цього немає політичної волі усіх союзників.

Джерело: "Європейська правда", Алар Каріс в у спілкуванні з литовським мовником LRT

Деталі: Каріса запитали, чи вважає він реалістичним членство України в НАТО у майбутньому у ситуації, коли президент США Дональд Трамп прямо сказав, що не бачить України у НАТО.

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"Варто пригадати, що ми в Естонії почали розмови про вступ до НАТО ще тоді, коли на нашій землі стояли російські війська, і не усі вірили, що Естонія, Латвія, Литва будуть членами НАТО. Але ось ми тут – члени НАТО і союзники", – відповів президент Естонії. 

Він додав, що до НАТО нещодавно приєднались Фінляндія і Швеція, після давньої політики нейтралітету. 

"Також Україні потрібні безпекові гарантії. А у довгостроковій перспективі, ми переконані, Україна також стане членом НАТО", – сказав Алар Каріс. 

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Наступного року Естонія планує виділити на оборонні потреби понад 5% ВВП.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що для країн-членів НАТО реально збільшити витрати на оборону до 5% протягом п’яти років.

Читайте також: Компроміс із Трампом. Що готує для України та союзників саміт НАТО у Гаазі

ЕстоніяНАТОУкраїна
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