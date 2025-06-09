Російська армія вдарила керованими авіабомбами по одному з житлових районів Запоріжжя – зруйновано щонайменше сім приватних будинків, десятки пошкоджено, є проблеми з газопостачанням. Відомо про двох постраждалих жінок.

Джерело: очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Росіяни вдарили КАБами по одному з районів. Зруйновані щонайменше сім приватних будинків, десятки - пошкоджені. Понівечена труба газопостачання".

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Деталі: За словами Федорова, наразі відомо про двох постраждалих жінок.

фото: Запорізька ОВА

Місце атаки обстежують відповідні служби.