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Армія РФ вдарила КАБами по одному з районів Запоріжжя – зруйновані будинки, є постраждалі

Анастасія ПроцПонеділок, 9 червня 2025, 11:54
Армія РФ вдарила КАБами по одному з районів Запоріжжя – зруйновані будинки, є постраждалі
фото: Запорізька ОВА

Російська армія вдарила керованими авіабомбами по одному з житлових районів Запоріжжя – зруйновано щонайменше сім приватних будинків, десятки пошкоджено, є проблеми з газопостачанням. Відомо про двох постраждалих жінок.

Джерело: очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Росіяни вдарили КАБами по одному з районів. Зруйновані щонайменше сім приватних будинків, десятки - пошкоджені. Понівечена труба газопостачання".

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Деталі: За словами Федорова, наразі відомо про двох постраждалих жінок.

 
фото: Запорізька ОВА

Місце атаки обстежують відповідні служби. 

Запоріжжя
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